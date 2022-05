As Roma, è “Abraham-mania”: bambini pazzi per Tammy

È un momento d’oro per Tammy Abraham. Il centravanti inglese ha raggiunto la storica quota di 25 gol nella prima stagione in giallorosso, battendo gente del calibro di Voeller, Batistuta e Dzeko. Un approccio con il nostro campionato che lo ha visto subito protagonista, dentro e fuori dal campo. Il suo essere solare e trascinatore l’ha reso un punto di riferimento per compagni e tifosi. Vederlo allo stadio è un continuo show e tra i più attratti ci sono i bambini. I piccoli ultras non possono fare a meno di lui e lo hanno eletto a personale beniamino.



È diventata recentemente virale la storia di un piccolo fan toscano, accesissimo sostenitore della Roma nonostante il luogo di nascita e accecato dalla forza di Tammy. La sua lettera, condivida sul sito ufficiale della Roma, ha colpito tutti, compreso il calciatore, che lo ha incontrato in stazione a Firenze, con tanto di foto e autografo.

Al Franchi, però, c’erano anche oltre 2.000 tifosi in trasferta, giunti da Roma. Tra questi il giovane Lollo24, alla prima trasferta al seguito dei giallorossi. Con lui ha voluto portare uno stendardo dedicato proprio al centravanti scuola Chelsea.

“Tammy give me the shirt please , 3 punti”.

Un invito che per ora non va avuto risposta ma che magari potrà portare ad un happy ending in futuro, vista anche l’attenzione del 24enne di Camberwell per i suoi seguaci.