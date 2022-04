Zaniolo: piccolo fastidio muscolare. In dubbio per Samp-Roma

Dopo l’esclusione nel derby e quella nella decisiva, poi tragica, notte dell’Italia contro la Macedonia del Nord, ora Zaniolopotrebbe saltare anche la prossima gara con la Sampdoria. Al di là delle scelte tecniche, il numero 22 soffre infatti di un piccolo fastidio muscolare e, come scrive l’edizione online del quotidiano sportivo, “è da gestire in vista della partita in Norvegia contro il Bodo”.

Fonte: gazzetta.it

Come aggiunge il giornalista dell’emittente televisiva Angelo Mangiante, per Nicolò Zaniolo si tratta di un problema al flessore.

Fonte: Sky Sport