Uefa, Traverso: “I club italiani dovranno lavorare più delle squadre degli altri paesi per rientrare nei paletti delle nuove regole”

Andrea Traverso, Director Financial Sustainability and Research della UEFA, in conferenza stampa, ha spiegato come il nuovo regolamento sulla sostenibilità finanziaria possa influire sulle squadre di Serie A: “I club italiani avranno da lavorare di più e da subito rispetto alle squadre degli altri paesi per rientrare nei paletti delle nuove regole economico-finanziarie dell’UEFA. La regola del pareggio bilancio è stata corretta e non si focalizza solo sul conto economico ma pone un accento sullo stato patrimoniale e sul livello di indebitamento dei club, a questo si aggiunge anche la “squad cost rule” sui costi di gestione della squadra”.