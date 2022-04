Roma-Bodo, MOURINHO: “Semifinale meritata, ho sempre avuto fiducia. La squadra gioca molto meglio di ciò che si dice”

José Mourinho ha parlato dopo il 4-0 della sua Roma sul Bodo, ai microfoni di Sky Sport:

Qual è la cosa più bella della serata?

“La semifinale, è la cosa più importante ovviamente. Ma il modo in cui abbiamo giocato, pressing alto, qualità in uscita. Anche con l’1-0 o il 2-0 sentivamo che era fatta”.

Grande fiducia dopo un ottimo avvio

“Ero fiducioso anche dopo Bodo, non ho sentito grandi problemi. Ho avuto sempre la sensazione fossimo superiori. La gente si è concentrata solo sul campo, siamo più forti. Inaccettabile batterli solo alla quarta partita, ma era quella che contava. Era 2-1 per loro, ora è 5-2 per noi”.

L’affetto della gente all’Olimpico vi ha spronati?

“Fantastico, la gente è con la squadra. C’è empatia e passione, molto bello. Ora andiamo a Napoli, che vuole vincere per lo Scudetto. Noi per il quinto posto”.

La tua idea sul giocare bene o giocare male tra allenatori?

“Giocare bene e vincere è fantastico, perfetto. Ma giocare bene e perdere non piace, solo a quelli che si difendono sul fatto che loro squadra ha identità. Noi giochiamo molto meglio di quello che dice la gente, anche con la Salernitana nel secondo tempo abbiamo fatto veramente bene. Molte partite di qualità, la gente dice che abbiamo carattere, che non perdiamo da tanto, ma giochiamo molto meglio di come la gente dice. Siamo stata la squadra più forte, non si tratta di umiliare o cercare di farne 6. Ma andare in semifinale e dovevamo dominare sempre la partita. Poi c’è gente che è più stanca, che abbassa la linea, ma l’attitutidine è buona. E’ dura giocare giovedì e poi domenica, ma siamo lì e purtroppo solo noi portiamo la bandiera dell’Italia in Europa”.

La gestione di Zaniolo?

“Zaniolo vende, si parla troppo di lui se gioca o se non gioca, se è infortunato o in panchina. Sarebbe meglio per lui, per la Roma e per il calcio italiano lasciarlo tranquillo. Oggi siamo riusciti a nascondere che giocava, tutti dicevano che andava in panchina. Serviva uno come lui per attaccare la profondità. Molto bene, sarà in prima pagina per ragioni positive”.