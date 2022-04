Inter-Roma, PELLEGRINI: “Scendiamo in campo per vincere. Daremo il 100% sia oggi che a Leicester”

Lorenzo Pellegrini, capitano della Roma, ha parlato nel pre-partita del match Inter-Roma di San Siro, ai microfoni di DAZN:

Cosa vi ha detto Mourinho per evitare il flop dell’andata?

“Sarà una partita importante, noi siamo in lotta per un posto in Europa anche se non si sa ancora in quale competizione. Siamo in una posizione ibrida, vogliamo vincerle tutte. Il mister ci ha detto di scendere in campo per vincere anche oggi”.

Quanto darete d’impegno tra oggi e giovedì a Leicester?

“Il 100% oggi ed il 100% a Leicester”