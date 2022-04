Oltre agli squalificati Zaniolo e Fuzato, José Mourinho domani dovrà fare anche a meno di Bryan Cristante contro l’Inter. Il centrocampista giallorosso, infatti, non è partito per Milano alla vigilia di Inter-Roma, 34a giornata di campionato in scena domani alle 18.00 a San Siro. Al suo posto il tecnico dovrebbe proporre Veretout in mezzo al campo con Sergio Oliveira.

Fonte: gianlucadimarzio.com

