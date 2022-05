As Roma: dai Friedkin altri 10 milioni ad aprile, sale a 359 milioni l’investimento totale (COMUNICATO)

I Friedkin continuano ad investire nella Roma. Nella consueta comunicazione mensile sui dati finanziari relativa al mese di marzo è evidenziato che la proprietà giallorossa ha effettuato un nuovo versamento in conto finanziamento soci di 10 milioni di euro.

“Nel mese di aprile 2022 la controllante indiretta RRI, per il tramite della controllante diretta NEEP – si legge nel comunicato – ha effettuato ulteriori versamenti in conto finanziamento soci pari a 10 milioni di euro al fine di supportare le esigenze di working capital del Gruppo“. L’investimento dei Friedkin nel club giallorosso sale così a 359 milioni, escludendo l’esborso per l’acquisto del club dalla vecchia proprietà. Rispetto alla semestrale dello scorso dicembre sono stati versati 49 milioni come finanziamento soci, di cui 25 a gennaio, 7,5 a febbraio, 6,5 a marzo e 10 ad aprile.

C’è un riferimento anche all’indebitamento finanziario netto della società al 31 marzo, pari a 353 milioni di euro.

Fonte: Asroma.com

