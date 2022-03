Nicolò Zaniolo, in seguito allo scontro di gioco in Spezia-Roma con Maggiore nel match vinto dai giallorossi di domenica scorsa, ha riportato una piccola frattura al naso, ma questo non impedirà al 22 giallorosso di allenarsi (come ha fatto oggi) e di giocare. Al momento non è previsto intervento.

Fonte: ansa