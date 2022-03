Dopo il derby vinto per 3-0 la Roma è tornata oggi ad allenarsi a Trigoria senza i giocatori impegnati con le rispettive nazionali. Ora, stando alle informazioni del giornalista del “Corriere dello Sport” Jacopo Aliprandi, José Mourinho concede 5 giorni di riposo alla squadra e fissa la ripresa degli allenamenti a lunedì in vista del ritorno in campo in campionato a Marassi contro la Sampdoria. In questi giorni, comunque, i giocatori seguiranno dei programmi di lavoro personalizzati.

