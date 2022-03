Filtra ottimismo sulle condizioni di Leonardo Spinazzola. Come riferito da Angelo Mangiante, giornalista dell’emittente satellitare, il laterale sinistro tornerà domani a Roma e a Trigoria. Notizie incoraggianti dalla visita in Finlandia con il dottor Lempainen: si aspetta il via libera finale, ma le sensazioni sono buone e l’obiettivo di Spinazzola è di giocare qualche spezzone di gara nel finale di stagione.

Fonte: Sky Sport