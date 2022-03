La Roma indosserà una maglia speciale per il derby del 20 marzo. In occasione del match contro la Lazio i giallorossi indosseranno una maglia con il logo vecchio, con la scritta ASR. La frase con cui il club ha accompagnato il lancio del “Derby Kit” è: “Uno stemma speciale, per una partita speciale“.

🟨 Ecco la maglia che useremo nel Derby del 20 marzo 🟥



😍 Uno stemma speciale, per una partita speciale #ASRoma | @NBFootball pic.twitter.com/pIVCIDnDGo — AS Roma (@OfficialASRoma) March 9, 2022