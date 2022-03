Roma-Lazio, MOURINHO: “Vittoria speciale e meritata. Abraham deve sempre giocare così”

Le parole e la soddisfazione di José Mourinho al termine del derby, vinto per 3-0 dalla Roma:

Oggi la miglior prestazione della stagione

“La vittoria con l’Atalanta qui era già stata solida. Oggi è stato speciale, sembrava che tutto quello che abbiamo vanificato oggi l’abbiamo messo in campo. I ragazzi se lo meritano, tutto strameritato. La Lazio nella ripresa voleva ribaltarla, con l’orgoglio, ma noi sempre in controllo”.

La rabbia contro il proprio pubblico?

“Non mi piacciono gli olé, neanche negli ultimi minuti, figuriamoci al 43′ minuto. Non mi piace che il calciatore in campo li interpreta come una partita finita ed Ibanez ha rischiato subito dopo. Giocare sempre per vincere, sempre col rispetto per l’avversario”.

Abraham?

“Quando dite che è fantastico non sono d’accordo. Io lo conosco e so le sue potenzialità, oggi ha fatto gol e difeso tanti palloni. Ma da lui esigo tanto, lui deve sempre giocare così, con questo atteggiamento”.

Obiettivi in campionato?

“Le 4 che sono avanti andranno in Champions, non credo salteranno posizioni. Poi ci sono 4 squadre per finire tra il quinto e l’ottavo posto. Tutte squadre che giocano bene e che stanno migliorando le proprie potenzialità. Finire quinti o ottavi fa la differenza”.

I playoff Mondiali?

“La Turchia per noi portoghesi sarà difficile. Non possono essere neutrale, amo l’Italia, ringrazio per quello che mi ha dato, ma forza Portogallo”.