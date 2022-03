In un’intervista all’emittente radiofonica l’attaccante della Lazio Pedro, oltre a commentare il suo futuro, è tornato a parlare anche della fine della sua esperienza con la maglia della Roma: “Mourinho? Non mi aspettavo che non contasse su di me, ma nel calcio ci sono sempre cose belle e cose brutte, e a me è successo. Poi volevo davvero andare alla Lazio”.



Fonte: RADIO MARCA TENERIFE