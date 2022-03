Felix Afena fa le ore piccole. Josè lo rimanda in Primavera

La discoteca costa cara a Felix: il giocatore si è concesso una serata di svago in discoteca sabato scorso, con i compagni di Primavera Tahirovic e Oliveras, ma i 3 sono rientrati tardi a Trigora. Dettaglio che non è sfuggito alla Roma e che ha deluso Mourinho. Lo Special One ha così deciso di farlo tornare ad allenarsi in Primavera. L’attaccante paga anche il fatto che proprio la scorsa settimana la società aveva chiesto più attenzione in seguito alla serata post-Verona di El Shaarawy e Zaniolo.

Fonte: Il Messaggero