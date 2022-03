Conference League, VITESSE-ROMA: le formazioni UFFICIALI. Out Smalling e Pellegrini. Ibanez, Veretout e Oliveira dal 1′

Una buona fetta della stagione della Roma passa per il campo (apostrofato non positivamente alla vigilia da José Mourinho) del Gelredome di Arnhem. La formazione giallorossa vola in Olanda e stasera affronta il Vitesse per il primo atto del doppio confronto degli ottavi di finale di Conference League.

LE PROBABILI FORMAZIONI

VITESSE: Houwen; Oroz, Doekhi, Rasmussen; Tronstad; Dasa Manhoed, Bero, Domgjoni; Openda, Grbic.

A disp.: Schubert, Reiziger, Hajek, Gboho, Japy, Buitink, Vroegh, Husiman, Frederiksen, de Regt.

All.: Letsch.

ROMA: Rui Patricio; Mancini, Kumbulla, Ibañez; Maitland-Niles, Sergio Oliveira, Veretout, Viña; Mkhitaryan; Zaniolo, Abraham.

A disp: Fuzato, Karsdorp, Smalling, Cristante, Pellegrini, Bove, Darboe, Zalewski, Carles Perez, Shomurodov, El Shaarawy, Felix.

All.: Mourinho.

Arbitro: Raczkowski (POL). Assistenti:Sieka e Kupsik. IV uomo: Musial.