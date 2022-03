Calciomercato Roma, la strategia: centrocampista di livello internazionale, centrale mancino e vice-Karsdorp. E Zaniolo non si muove per meno di 60/70 mln

La stagione della Roma è ancora lunga, ma a Trigoria le strategie per rendere la squadra più forte sembrano già molto chiare. Secondo quanto riporta l’emittente satellitare il club giallorosso avrebbe già messo in conto di muoversi pesantemente sul mercato per prendere un centrocampista di livello internazionale. Accanto a lui arriveranno un difensore centrale di piede mancino e un calciatore che possa giocare al posto di Rick Karsdorp. E poi c’è la questione Nicolò Zaniolo: il club giallorosso non sarebbe intenzionato a lasciarlo partire per meno di 60/70 milioni. Una valutazione che di fatto è quasi di chiusura rispetto ad un’eventuale partenza del classe ’99.

Fonte: Sky Sport