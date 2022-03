As Roma: all’asta le maglie di Pellegrini, Strootman e Nainggolan. Il ricavato in favore dei tifosi disabili

Altra lodevole iniziativa benefica della Roma, che mette all’asta le maglie di Lorenzo Pellegrini, Radja Nainggolan e Kevin Strootman per devolverne il ricavato in favore dei tifosi disabili. Questo il comunicato del club giallorosso in merito:

“C’è un’asta speciale che attende i romanisti! Su CharityStars.com è possibile provare ad acquistare le maglie di Pellegrini, Nainggolan e Strootman. Il ricavato sarà destinato a un progetto che l’AS Roma dedica ai tifosi disabili. Con la collaborazione di Protezione Civile Arvalia, il Club predisporrà infatti un servizio navetta per accompagnarli allo Stadio Olimpico in occasione dei match casalinghi“

Fonte: Asroma.com