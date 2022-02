Trigoria, distrazione al collaterale per Ibanez: stop di circa 5 settimane. Ok Abraham (FOTO)

José Mourinho non potrà contare su Roger Ibanez per più di un mese: circa 5 settimane il tempo stimato per il rientro del difensore brasiliano, che ha riportato una distrazione al legamento collaterale del ginocchio sinistro nella sfida di martedì sera con l’Inter. Nulla di particolare per Abraham, invece, sostituito sempre per infortunio verso la fine del match di Coppa Italia.

Alla ripresa degli allenamenti a Trigoria, il gruppo è stato diviso come di consueto tra chi ha giocato martedì sera a San Siro e chi, invece, è rimasto a guardare.