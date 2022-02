Serie A 2022-23: si parte il 13 agosto, chiusura il 4 giugno

La Serie A pensa già alla prossima stagione. Sono state definite le date del campionato 2022-2023, che a novembre lascerà spazio al Mondiale d’inverno. Si ripartirà il weekend del 13-14 agosto e il finale dovrebbe essere in programma per il 4 giugno 2023. Il Consiglio di Lega ieri mattina ha delimitato il prossimo torneo, ora la Figc dovrà rendere ufficiali le date. La Serie A scenderà in campo anche domenica 13 novembre prima di lasciare spazio alle nazionali impegnate in Qatar. Vanno incastrati tutti gli impegni: il Mondiale inizierà il 21 novembre e il dopo il 18 dicembre ci sarà la finale a Losail. I club sono obbligati a lasciare liberi i giocatori convocati una settimana prima dell’inizio del torneo. Da definire il ritorno in campo: difficile venga riproposto il boxing day, più probabile si rinizi la prima settimana del nuovo anno.

Fonte: Gasport