Sassuolo-Roma, CRISTANTE: «Il pareggio non basta, eravamo qui per vincere»

Queste le dichiarazioni di Bryan Cristante, centrocampista della Roma, al termine del match con il Sassuolo.

CRISTANTE A DAZN

Non vi abbiamo visti particolarmente felici nonostante il gol, confermi?

Sì, siamo venuti qua per vincere e anche se abbiamo pareggiato all’ultimo non basta.

Cosa rappresenta per te questo gol e per la squadra?

Per me non rappresenta niente, dovevamo vincere. Se avesse portato alla vittoria, contava qualcosa ma non basta.

Cosa manca alla Roma per fare il passo in avanti?

Ci manca qualcosa sicuramente, dobbiamo solo lavorare, lavorare e lavorare e riuscire a vincere con più continuità questo tipo di partite.

Cosa vuoi dire ai tifosi presenti oggi?

Bisogna solo ringraziarli, sono fantastici da inizio stagione e continuano ad esserlo. Dobbiamo vincere di più.