Roma-Atalanta: info biglietti. Vendita al via il 14 febbraio, promo speciale per gli abbonati

La Roma rende note le modalità d’acquisto dei titoli d’accesso allo Stadio per assistere al match dei giallorossi contro l’Atalanta. Di seguito il comunicato diramato sui canali ufficiali del club:

“Un altro big match è all’orizzonte. Quello con l’Atalanta. I biglietti della partita, in calendario sabato 5 marzo alle ore 18, potranno essere acquistati a partire dalle ore 16 di lunedì 14 febbraio.

Ogni tifoso potrà acquistare fino a un massimo di quattro tagliandi per singola transazione.

E per gli abbonati c’è una promo speciale. Ecco di cosa si tratta.

Promo abbonati AS Roma 21/22

Contemporaneamente alla vendita libera, gli abbonati AS Roma per la stagione 2021/22 potranno infatti usufruire di un prezzo dedicato per l’acquisto di biglietti extra anche in settori diversi rispetto al proprio abbonamento.

Per esercitare la prevendita, solo online sarà sufficiente cliccare sull’apposito link ed effettuare il login inserendo il PNR e la data di nascita. Ogni abbonato potrà acquistare un massimo di quattro biglietti in un’unica transazione.

AS Roma inoltre informa i titolari di abbonamento soggetti alla ricollocazione che, in considerazione dell’ampliamento della capienza degli stadi, potranno tornare ad utilizzare il loro posto ed effettuare l’accesso allo stadio tramite l’app “Il mio posto”.

[…]

Modalità di accesso allo Stadio

Per assistere agli eventi sportivi sarà necessario essere in possesso della “Certificazione Verde COVID-19” (c.d. Green Pass Rafforzato). L’obbligo scatta per tutti i partecipanti dai 12 anni in su.

È una certificazione digitale e stampabile (cartacea), che contiene un codice a barre bidimensionale (QR Code) e un sigillo elettronico qualificato. In Italia, viene emessa soltanto attraverso la piattaforma nazionale del Ministero della Salute.

La Certificazione attesta una delle seguenti condizioni:

aver fatto la vaccinazione anti COVID-19 (in Italia viene emessa sia alla prima dose sia al completamento del ciclo vaccinale);

essere guariti dal COVID-19 negli ultimi sei mesi.

La Certificazione verde COVID-19 non è richiesta ai bambini esclusi per età dalla campagna vaccinale e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica.

Per tutte le informazioni utili su come ottenere il Green Pass consulta il sito https://www.dgc.gov.it/web/

Non saranno ammessi tifosi in possesso di Certificazione non idonea o non verificabile dagli steward presenti presso i varchi di accesso.

Al fine di velocizzare le procedure e facilitare i controlli si raccomanda l’utilizzo della versione digitale del QR Code (visualizzato da smartphone tramite app dedicate o come screenshot)”. […]

