Foti, primo per una sera: sostituirà lui Mourinho

Salvatore Foti debutta a La Spezia come allenatore della Roma, a un paio di mesi dall’ingresso nello staff tecnico di Mourinho. Formalmente sarà Michele Salzarulo, il match analyst, ad essere iscritto nella distinta ufficiale, avendo il patentino Uefa che glielo consente. Ma sarà principalmente Foti il riferimento di Mou, che seguirà la partita dalla tribuna dello stadio Picco in quanto squalificato perle vivaci proteste contro Pairetto.

La speranza è che la sinergia produca un buon risultato, così come accadde in autunno a Cagliari: in quel caso, causa sospensione per l’espulsione di Roma-Napoli, Mourinho venne sostituito dal vice di allora, Joao Sacramento. Che anche grazie alla mossa a sorpresa, il debutto di Felix, riuscì a ribaltare la situazione di svantaggio conquistando i 3 punti con le reti di Ibanez e Pellegrini.

Mourinho, su segnalazione del preparatore atletico Rapetti che lo conosceva, lo ha portato alla Roma per sostituire in tutta fretta Sacramento, che ha scelto altre strade dopo un piccolo dissidio interno. Sarà in panchina oggi a La Spezia e anche sabato prossimo contro l’Atalanta, se il ricorso contro la squalifica non verrà accolto.

Fonte: Corsport