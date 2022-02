Coppa Italia, INTER-ROMA: le formazioni UFFICIALI. Pellegrini in panchina, Veretout e Viña dal 1′

Dopo il discusso pareggio col Genoa, la Roma è attesa a San Siro dall’Inter per i quarti di finale di Coppa Italia(la vincente affronterà in semifinale una tra Milan e Lazio). José Mourinho, che torna al Meazza contro l’Inter da ex, ritrova Pellegrini dopo l’infortunio, ma il capitano giallorosso si accomoda inizialmente in panchina. Veretout e Viña tornano dal 1′, mentre davanti spazio ancora alla coppia Zaniolo-Abraham.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

INTER: Handanovic; D’Ambrosio, Skriniar, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Vidal, Perisic; Dzeko, Sanchez.

A disp.: Radu, Cordaz, De Vrij, Dumfries, Dimarco, Kolarov, Gagliardini, Vecino, Ranocchia, Calhanoglu, Lautaro.

All.: S. Inzaghi.

ROMA: Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibañez; Karsdorp, Sergio Oliveira, Veretout, Viña; Mkhitaryan; Zaniolo, Abraham.

A disp.: Fuzato, Boer, Kumbulla, Maitland-Niles, Pellegrini, Cristante, Bove, Zalewski, Carles Perez, El Shaarawy, Shomurodov, Felix.

All.: J. Mourinho.

Arbitro: Di Bello. Assistenti: Galetto – Vecchi. IV uomo: Gariglio. VAR: Pairetto. AVAR: Preti.