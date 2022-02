Conference League, sarà ROMA-VITESSE negli ottavi. Andata in Olanda il 10/3, ritorno il 17 all’Olimpico

Dopo aver scoperto gli abbinamenti per gli ottavi di Europa League, è il turno della Conference League che alle 13 alzerà il sipario sui sorteggi che coinvolgono le ultime 16 rimaste in corsa per la neonata coppa europea. L’unica restrizione riguarda i derby tra squadre della stessa nazione. Il turno d’andata si giocherà il 10 marzo, con ritorno la settimana successiva (17 marzo).

Questi gli accoppiamenti decretati dall’urna:

Marsiglia-Basilea

Leicester-Rennes

PAOK-Gent

Vitesse-ROMA

Psv-Copenhagen

Slavia Praga-LASK

Bodo/Glimt-AZ Alkmaar

Partizan-Feyenoord

La Roma giocherà il 10 marzo in Olanda, mentre il 17 ospiterà il Vitesse allo Stadio Olimpico.