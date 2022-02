Calciomercato Roma: incontro a Trigoria tra Pinto e l’agente di Cristante sul futuro del centrocampista

Oggi, in mattinata, a Trigoria è andato in scena un incontro tra il General Manager della Roma Tiago Pinto e Giuseppe Riso, agente di Bryan Cristante e Gianluca Mancini, secondo le informazioni del sito specializzato di calciomercato. Mentre il rinnovo del difensore fino al 2026 è definito – mancano le firme e l’ufficialità -, oggi si è trattato di un primo meeting tra le parti per parlare della situazione contrattuale del centrocampista.

Cristante è in scadenza nel 2024, sta benissimo a Roma, vorrebbe definire il suo futuro e probabilmente si discuterà anche di questioni prettamente tattiche. Dall’altra parte la Roma vorrebbe analizzare l’importanza e la futuribilità del centrocampista. L’incontro è servito a gettare le basi per una trattativa per il rinnovo.

Fonte: Gianlucadimarzio.com

