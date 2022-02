Calciomercato Roma: a fine mese nuovi contatti con l’entourage di Zaniolo

Attesi nuovi contatti tra la dirigenza della Roma e l’entourage di Nicolò Zaniolo verso la fine del mese di febbraio, per tornare a parlare di rinnovo. Secondo quanto raccolto dal sito specializzato sul calciomercato, non ci sarebbe ancora nessun appuntamento fissato, ma la promessa di rivedersi sì. La situazione non è cambiata: il club giallorosso non considera prioritario il rinnovo di Zaniolo ed è disposta ad affrontare la questione dopo il mercato estivo, anche perché il contratto scadrà nel 2024.

Fonte: Calciomercato.it

