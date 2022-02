As Roma: 4 calciatori sintomatici positivi al Covid

Tegola Covid sulla Roma: 4 calciatori giallorossi sono risultati positivi al Covid-19 dopo i controlli svolti dal club come da protocollo. I 4 romanisti sono “sintomatici e in possesso del Green Pass Rafforzato” come specifica la società nella nota.

L’AS Roma comunica che, a seguito dei controlli svolti, quattro calciatori sintomatici, in possesso di Green Pass Rafforzato, sono risultati positivi al COVID-19. Le autorità sanitarie competenti sono state immediatamente informate. I calciatori stanno bene e si trovano in isolamento domiciliare. Il gruppo squadra è stato di conseguenza posto sotto stretta sorveglianza, come da indicazioni.

Fonte: Asroma.com

Nel frattempo diminuiscono le possibilità di vedere in campo domani Nicolò Zaniolo, alle prese con fastidio muscolare che può seriamente tenerlo fuori dal match con il Verona. Come riferisce l’emittente satellitare, il centrocampista giallorosso non ha preso parte all’allenamento di rifinitura di oggi pomeriggio ma si è allenato a parte.

Fonte: sky sport