La giornata dei sorrisi di Maitland-Niles è stata turbata dalla notizia di una possibile assenza per la Juve. Nicolò Zaniolo è in attesa di capire se otterrà il via libera dallo staff medico della Roma. leri per precauzione non si è allenato e con ogni probabilità dovrà rinunciare alla partita che per lui rappresenta una specie di maledizione. La speranza è che si tratti di qualcosa di poco conto che gli permetta di tornare a disposizione già domenica prossima contro il Cagliari.

Stamattina il provino decisivo, ma neppure un ottimista come Mourinho mette in conto una possibile sorpresa. Tra l’altro l’allenatore ha evitato la conferenza stampa della vigilia, che avrebbe potuto chiarire i dubbi sulle tante indiscrezioni circolate. Anche su Veretout, per esempio, che non compare nelle foto dell’allenamento pubblicate dalla società e invece era in campo. Ma la prudenza, la privacy e la pretattica non sono mai troppe alla vigilia di una sfida molto delicata.

Fonte: Corsport