Spinazzola, si avvicina il rientro: tutti gli step prima del recupero

Il rientro si avvicina: Leonardo Spinazzola scalpita per poter finalmente tornare in campo dopo l’infortunio rimediato al tendine d’Achille nel corso dell’europeo. L’esterno della Roma ha intensificato gli allenamenti individuali al rientro delle vacanze e nei prossimi 10 giorni continuerà a sottoporsi ai test fisici di routine a Trigoria. Nella seconda metà di gennaio, poi, è previsto il consulto in Finlandia con il dottor Lempainen, chirurgo che lo aveva operato.

La visita servirà a certificare il pieno recupero del giocatore, che con il via libera potrebbe tornare ad allenarsi in gruppo. Per tornare in campo servirà, però, ancora tempo: quello necessario alla riatletizzazione. L’obiettivo è tornare nella lista dei convocati per le partite di inizio febbraio.

Fonte: Gianlucadimarzio.com

