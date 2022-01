Roma-Juventus, PINTO: «Chiudiamo il mercato nelle prossime due settimane»

Dopo il Milan, la Roma ospita la Juventus all’Olimpico per la sfida valida per la 21a giornata di campionato. Prima del fischio d’inizio il General Manager giallorosso Tiago Pinto ha parlato ai microfoni dei cronisti. Le sue dichiarazioni:

TIAGO PINTO A DAZN

Quanto è importante questa partita?

“Entrambe le squadre hanno il valore di fare di più. Più che parlare degli altri abbiamo la sfida di fare più punti del girone d’andata. Oggi è una partita importante contro una grande squadra con un grande allenatore, ma abbiamo la responsabilità di una risposta ed è quello che si aspettano tutti”.

Pensa che la squadra ha il valore superiore dei punti in classifica?

“Abbiamo parlato di questo prima, stiamo lavorando per mettere insieme tutto: c’è un allenatore fantastico, una squadra con valore, abbiamo avuto problemi nel girone d’andata e adesso tutti insieme vogliamo fare meglio”.

Sergio Oliveira?

“(ride, ndr) Abbiamo preso Maitland-Niles. Sul mercato abbiamo sempre detto che abbiamo una strategia ben allineata e gli obiettivi sono bene identificati. Mi aspetto che nelle prossime due settimane possiamo chiudere il mercato”.

Maitland-Niles cosa sa fare meglio?

“È un calciatore che durante la carriera ha giocato come terzino e centrocampista, ma credo di non sbagliare a dire che il calcio è un po’ così: tutti i giocatori che sanno fare più ruoli sono importanti per la squadra. Viene qui per darci una mano come terzino destro ed è questo il progetto che abbiamo presentato al ragazzo, ma sappiamo che ha le qualità per giocare da centrocampista”.