Roma-Juve: restano 1300 biglietti

C’è ancora tanta voglia di Roma e di stadio, nonostante i timori diffusi per il crescente aumento dei contagi e le limitazioni che continuano a minacciare il mondo del calcio. Per la gara contro a Juventus, in programma domenica alle ore 18.30, il club giallorosso aveva venduto 20 mila biglietti, i quali, sommati ai 21.700 abbonati, portava il totale dei presenti all’Olimpico a circa 42 mila. Ma la riduzione della capienza degli impianti (dal 75% al 50%) ha costretto la società a tornare a quota 32.000, il massimo consentito con le nuove norme. Cosa succede, invece a chi aveva acquistato sol biglietto per l’evento? I 20 mila tagliandi singoli sono stati già annullati e rimborsati. E di questi 7 mila sono stati rimessi in vendita dando la precedenza (fino alle one 15,00 di domani) a chi

aveva comprato prima. Al sold out manca davvero poco, cioè 1.300 ticket: ne sono stai ricomprati 5.700 e oggi ci sarà a corsa agli ultimi rimasti Soltanto dalle

15.30 di domani partirà l’eventuale vendita libera.

Fonte: corsport