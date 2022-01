Nazionale, Mancini: «Zaniolo per me è una mezz’ala offensiva, per Spinazzola tempi più lunghi»

Al via oggi lo stage della Nazionale. Roberto Mancini interviene in conferenza stampa da Coverciano prima del primo allenamento dei 35 giocatori chiamati dal ct per questa sessione di allenamenti. Principale argomento delle domande dei cronisti, ovviamente, il ritorno in Nazionale di Mario Balotelli, ma Mancini ha menzionato anche la situazione di Nicolò Zaniolo e il possibile recupero per i playoff di Leonardo Spinazzola. Questo un estratto della conferenza:

Quanto sarebbe importante posticipare la giornata di campionato prima degli spareggi?

“Non lo so, sinceramente. Noi chiaramente più tempo abbiamo per preparare le partite e meglio è”.

Quanto cambia l’assenza di Spinazzola?

“L’avremmo voluto volentieri, ma anche per lui i tempi si sono allungati e sarà difficile”.

Zaniolo può fare la seconda punta?

“Per me è una grande mezz’ala d’attacco, continuo a pensare questo. Poi ha il fisico e la conclusione per giocare in attacco: vanno valutate tante cose, come mezz’ala d’attacco ci dà la possibilità di essere più forti nella fase offensiva”.

Perché non si parla della possibilità di posticipare la giornata di campionato precedente agli spareggi?

E’ chiaro che ci fossero 3-4 giorni in più sarebbe meglio, altrimenti i calciatori arriverebbero sempre tra domenica e lunedì e poi il giovedì giochiamo.

Potrebbero cambiare le gerarchie in attacco?

Non credo il modulo sia molto importante, vanno fatte valutazioni diverse su una squadra. Sono ragazzi che hanno giocato diversi moduli e sono importanti altri aspetti quando si giocano gare così importanti. Sul centravanti, dobbiamo essere pronti a tutto: tra ottobre e e novembre ci siamo trovati con tanti infortunati, spero di averli tutti a disposizione. Solo questo. Se li abbiamo tutti a disposizione sono abbastanza tranquilli.