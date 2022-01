Oggi vogliamo dedicare uno spazio anche alla didattica del pallone. Per tutti gli amanti del calcio e delle sue mille sfaccettature. Per chi vuole approfondire la materia dell’allenamento e capire di più cosa c’è dietro, presentiamo il libro “Dall’analisi all’Esercitazione”,

E-book prodotto da Luca Fatiga (co-fondatore di Corner Training, laureato in Scienze Motorie, allenatore Uefa C e Uefa B, istruttore di allenamento funzionale) in collaborazione con allenaremania.com

“Questo E-book è legato al corso da un filo conduttore: l’osservazione delle gare. Ogni esercitazione ha preso vita dall’osservazione di una situazione che spesso è stata riproposta da una squadra. Situazioni consolidate, che possono essere riproposte in allenamento.

Non si tratta di proposte “rubate” da sedute di allenamento visionate dai grandi allenatori professionisti, ma di idee nate dall’osservazione ripetuta di determinate situazioni. Questa è la diversità di questo E-book. Ed è quello che molti allenatori fanno: si osserva cosa va e cosa non va nel match, si cerca di sviluppare esercitazioni che possano consolidare un aspetto positivo o correggere quello negativo, al fine di veder sempre migliorata la propria squadra”.

Indice

“Doppio rondo Xavi” – doppio rondo dinamico “Xavi rondo inverso” – rondo inverso “Ten Hag sviluppo offensivo” – sviluppo offensivo “Costruzione Onana” – costruzione dal basso “Rondo Alisson” – rondo a 2 zone “Doppio rondo Gasperini” – doppio rondo “Rondo Gasperini” – rondo per sviluppo in catena “Rondo Andreazzoli” – rondo “Rondo Mourinho” – da rondo a transizione “Rondo Dionisi” – da rondo a sviluppo offensivo “Gioco di transizione Dionisi” – gioco di posizione per transizione “Rondo Di Francesco” – rondo in inferiorità numerica offensiva “Transizione Allegri” – partita a temi “Costruzione dal basso Allegri” – sviluppo costruzione dal basso “Rondo Allegri” – doppio rondo per sviluppo su catena “Partita Pioli” – partita a temi per sviluppo offensivo “Partita Tudor” – partita a temi “Sviluppo Inzaghi” – partita a temi “Partita Mancini” – partita a meta “Sassarini cross” – partita a temi “Cambio di lato Sassarini” – da possesso a transizione offensiva “Spalletti falso 9” – partita a temi “De Zerbi uscita pressing” – partita a temi

