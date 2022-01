Calciomercato Roma, trattativa calda per Sérgio Oliveira: pronto un prestito con diritto di riscatto

Una volta completata l’operazione Maitland-Niles, l’obiettivo di Tiago Pinto è quello di regalare a Josè Mourinho un centrocampista. E come scrivono proprio dal Portogallo, per i giallorossi torna di moda il nome di Sérgio Oliveira, già cercato in estate. Roma e Porto hanno iniziato i primi colloqui per il classe ’92 (in scadenza nel 2025). Il club giallorosso lo vorrebbero in prestito con diritto di riscatto, col giocatore non più inamovibile per Conceição.

Fonte: maisfutebol.pt

Anche Filippo Biafora, giornalista de Il Tempo, conferma la concretezza della trattativa. La pista Sergio Oliveira sarebbe calda, viste soprattutto le difficoltà ad arrivare a Kamara del Marsiglia.

L'#ASRoma ha chiesto #SergioOliveira al #Porto in prestito con diritto di riscatto. Il nome è stato anticipato dal collega @brunoandrd e sono arrivate conferme: trattativa calda per il centrocampo dopo i problemi per Kamara#calciomercato pic.twitter.com/G31KqwKUh3 — Filippo Biafora (@Fil_Biafora) January 5, 2022

Come aggiunge Gianluca Di Marzio, la Roma, per arrivare a Sergio Oliviera, sfrutterebbe i buoni rapporto con l’agente del giocatore Jorge Mendes, lo stesso di Mourinho. Il centrocampista inoltre ha un patto con il presidente del Porto, che lo lascerebbe partire in caso di arrivo di un’offerta gradita.

Fonte: Gianlucadimarzio.com

