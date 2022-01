Dopo aver accolto in prestito dall’Arsenal Maitland-Niles, la Roma lavora per regalare a José Mourinho un altro rinforzo e l’indiziato èSergio Oliveira. I contatti tra il club giallorosso e il Porto per il centrocampista sono continui e procedono bene, secondo gli aggiornamenti del sito dell’esperto di calciomercato, e si cerca l’intesa definitiva che, comunque, non arriverà prima di lunedì. Si lavora per limare le cifre dell’affare, ma aumenta la fiducia di chiudere l’operazione, se non proprio lunedì 10, nei giorni successivi.

Come aggiunge il giornalista di SportitaliaGianluigi Longari, la proposta della Roma va limata nei dettagli legati alla formula del trasferimento di Sergio Oliveira: il centrocampista spinge per raggiungere la Roma e Mourinho.