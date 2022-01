Altro nome per il centrocampo giallorosso: torna di moda il profilo di Tanguy Ndombele, accostato alla Roma nel corso della trasmissione ‘Soccer Saturday‘, in onda in Inghilterra sull’emittente satellitare. Stando alle indiscrezioni, Josè Mourinho starebbe pensando di puntare su di lui come pedina per il centrocampo giallorosso, visto anche lo scarso impiego del giocatore francese di origini congolesi dall’arrivo di Antonio Conte al Tottenham.

Fonte: Sky Sports