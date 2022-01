Calciomercato Roma, dal Portogallo: si punta a chiudere entro martedì per Sergio Oliveira, operazione da 20 milioni

Presto la Roma potrebbe chiudere per il secondo acquisto del calciomercato invernale. Sergio Oliveira è ad un passo dal vestire la maglia giallorossa. Come riporta la stampa portoghese il tecnico Sergio Conceiçao è ormai rassegnato a perderlo, ma lo ha voluto comunque portare con se per il match di campionato con l’Estoril, vinto per 3-2 dai Dragoes Oliveira è rimasto in panchina per tutti e 90′ ed è stato il primo giocatore a ricevere l’abbraccio del tecnico dopo il fischio finale. La Roma intende chiudere l’operazione all’inizio della prossima settimana, tra domani e martedì.

Trapelati anche i dettagli dell’affare: la formula è quella del prestito con obbligo di riscatto per una cifra tra i 10 ed i 13 milioni. L’operazione complessiva costerà al club giallorosso circa 20 milioni di euro, comprendendo vari bonus legati sia alle presenze che all’eventuale qualificazione della Roma alle coppe europee.

