Calciomercato, la Roma spinge per Kamara per sbaragliare la concorrenza

Dopo l’acquisto di Maitland-Niles la Roma continua a lavorare sul mercato di gennaio. Tiago Pinto intende spingere sull’acceleratore anche per Boubacar Kamara. L’esperto di mercato Nicolò Schira riporta infatti che i giallorossi starebbero spingendo per convincere il giocatore del Marsiglia, con il quale i rapporti sono ottimi visti anche gli affari legati a Pau Lopez e Under. Il centrocampista francese classe ’99 avrebbe ricevuto già diverse offerte nelle scorse settimane, e i capitolini vorrebbero dare l’affondo decisivo per battere la concorrenza, United e Milan su tutti.