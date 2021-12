Subentrato nel corso di CSKA Sofia-Roma di Conference League e poi costretto a lasciare il campo per un fastidio all’adduttore destro, oggi Nicolò Zaniolo si è sottoposto ad un primo controllo ecografico che non ha evidenziato lesioni. Al momento, secondo quanto appreso, non è prevista per il 22 giallorosso una risonanza magnetica.

Il talento classe ’99, comunque, salterà Roma-Spezia per squalifica.