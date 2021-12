Subito prima della conferenza stampa di José Mourinho delle ore 16.00, la Roma ha svolto la seduta di rifinitura al “Fulvio Bernardini” di Trigoria: domani i giallorossi affronteranno alle 15.00 al Gewiss Stadium l’Atalanta, al 3° posto a quota 37 punti, per la sfida valida per la 18a giornata di campionato. Buone notizie per il tecnico: oggi Chris Smalling si è allenato con il gruppo. Di seguito il video della seduta condiviso sull’account Twitter della società giallorossa.