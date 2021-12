Nelle ultime ore si è vociferato di una possibilità di scambio tra Roma ed Inter: in giallorosso passerebbe Matias Vecino, mentre percorso inverso farebbe Gonzalo Villar, finito in fondo alle gerarchie di Josè Mourinho. Nel corso della trasmissione ‘Radio Radio Lo Sport‘, però, Ilario Di Giovambattista integra questa possibilità con ulteriori dettagli: la Roma sarebbe infatti sì disposta a cedere il centrocampista spagnolo, ma inserendo accanto alla contropartita tecnica di Vecino anche un conguaglio in denaro.

Fonte: Radio Radio