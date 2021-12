Calciomercato Roma: Mancini verso il rinnovo di contratto fino al 2026

Col mercato alle porte c’è tanto lavoro da fare per Tiago Pinto anche sul fronte rinnovi: il primo nome sulla lista è quello di Gianluca Mancini. Il General Manager giallorosso e l’entourage del difensore hanno trattato a lungo il rinnovo del contratto: raggiunto un accordo per il prolungamento fino al 2026 e adeguamento dello stipendio che passerà dai 2 milioni netti ad oltre 3 più bonus. Nel giro di 10 giorni verrà messo nero su bianco e arriverà l’annuncio (atteso anche quello di Darboe).

Nei colloqui per Mancini si è parlato anche di Bryan Cristante, che ha lo stesso agente del difensore). Inoltre, Pinto sta anche lavorando su Jordan Veretout, in scadenza nel 2024, e la volontà è di estendere il contratto di altri due anni con adeguamento. Da diverse settimane le parti hanno avviato i contatti e al momento non sono in programma nuovi incontri perché il Gm ha chiesto di attendere il nuovo anno prima di chiudere le altre trattative.

Dopo il mercato invernale previsti aggiornamenti con gli altri agenti per parlare dei prolungamenti anche di Zaniolo e Spinazzola. A meno di clamorose offerte, infatti, Friedkin vuole tenere i migliori giocatori per costruire la base della squadra.

Fonte: corrieredellosport.it

VAI ALL’ARTICOLO ORIGINALE