Calciomercato Roma: Diawara è il primo obiettivo del Cagliari

Nonostante sarà impegnato in Coppa d’Africa e sia finito ai margini della Roma di Mourinho, Amadou Diawara continua ad attirare l’interesse di diversi club, europei e italiani. La nuova pretendente per il centrocampista guineano è il Cagliari, squadra pronta ad accogliere già un altro giallorosso, Riccardo Calafiori. Per arrivare a Diawara, obiettivo numero uno della squadra allenata da Mazzarri, il Cagliari dovrà prima sbloccare la situazione legata all’indice di liquidità, visto che non si tratterebbe di un’operazione a costo zero.

