Atalanta-Roma, ABRAHAM: “Era una missione impossibile… Che vittoria!” (VIDEO)

Queste le dichiarazioni di Tammy Abraham, attaccante della Roma, al termine del match con l’Atalanta

ABRAHAM A DAZN

Due gol, una grande prestazione e una vittoria contro una grande. Giornata perfetta.

Che vittoria, non so cos’altro dire. In tanti avevano dubitato di noi e avevamo parlato di una missione impossibile per noi. Basta, si può vedere la reazione di tutti alla fine.

L’abbraccio con Mourinho?

Erano emozioni a fior di pelle. Era una vittoria imporante per noi come squadra, non ci siamo parlato e l’abbraccio parlava.

Quanto sei felice per Zaniolo?

E’ bastato vedere come abbiamo festeggiato il suo gol. Ha passato un momento non facile, mi trovo bene a giocare con lui.

ABRAHAM A ROMA TV+

Che vittoria, solo che vittoria. Non c’è altro da dire. Non mi vengono altre parole in mente, abbiamo dato tutto sul campo ed abbiamo lasciato tutto lì. È stata una delle migliori vittorie della stagione. Sapevamo che dovevamo approcciare bene al match perché loro sono una grande squadra e lo abbiamo iniziato in modo incredibile. Ho segnato nei primi 2 minuti ed abbiamo difeso come una squadra. Dobbiamo continuare così.