Squalifica Curva Sud: la Roma valuta il ricorso per delle incongruenze nelle motivazioni del Giudice Sportivo

Il verdetto della Procura Federale è arrivato: squalifica con sospensiva nei confronti della Curva Sud della Roma per i cori intonati contro Ibrahimovic e i buu razzisti nei confronti di Kessie. Se il settore dovesse macchiarsi ancora di comportamenti analoghi nel prossimo anno scatterebbe la chiusura per 2 giornate. Ma la Roma valuta il ricorso. Come riporta l’edizione odierna del quotidiano il club avrebbe ravvisato delle incongruenze nelle motivazioni del Giudice Sportivo: non ci sarebbe stata nessuna richiesta da parte degli ispettori della Figc di far leggere un avviso dopo i cori contro Kessie, come scritto nella motivazione del giudice.

Fonte: Corsera