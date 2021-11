Roma-Torino, ABRAHAM: «Amo la Roma dal primo giorno, qui mi sento a casa»

Queste le dichiarazioni di Tammy Abraham, attaccante della Roma, al termine del match con il Torino

ABRAHAM A DAZN

Quanto è importante per te segnare davanti ai tuoi tifosi anche in Serie A?

Come ho detto amo questo club fin dal primo giorno, mi sono subito sentito a casa e non c’è niente di più bello di segnare davanti a questo pubblico.

Cosa fareci prima del rigore?

E’ un momento delicato, stava andando per le lunghe. Sono rimasto concentrato e ho fatto qualche palleggio per mostrare che non ero nervoso e mantenevo la freddezza.

Sai dire qualcosa in italiano?

Datemi 3 mesi e la mia prossima intervista sarà in italiano.