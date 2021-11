Insieme a Josè Mourinho si è presentato in conferenza stampa alla vigilia del match di Conference League contro lo Zorya, Jordan Veretout. Ecco le parole del centrocampista francese:



Come state vivendo la partita?

“Sappiamo che è molto importante per noi, giochiamo in Conference per vincere e perdere domani significa che siamo fuori. Giochiamo come fosse una finale con entusiasmo per vincere la partita”.

Qual è il tuo obiettivo e hai intenzione di rinnovare con la Roma?

“Il primo obiettivo è fare grandi cose con la Roma e andare in Nazionale. Sono contento di andare, adesso voglio vincere con la Roma e andare il più in alto possibile. Il mio procuratore e il direttore parlano, io sono romanista e voglio rimanere qua”.

Come ti trovi ad impostare il gioco e non da mezzala?

“Mi trovo bene, l’ho fatto a Firenze un anno. Mi piace giocare anche mezzala perché posso andare più avanti, fare la differenza e andare in profondità. Ma anche giocare mediano mi piace: tocco la palla sempre, aiuto la difesa. Faccio il ruolo che il mister mi chiede e se mi chiede di fare il mediano lo faccio”.

Il fatto di giocare tutte le partite può essere un handicap per voi a centrocampo?

“Ho iniziato bene il campionato, nell’ultimo mese ho giocato non come prima ma è difficile tutte le partite. Certamente vogliamo giocarle tutte. Adesso ho recuperato molto bene e sto fisicamente molto meglio di un mese fa. Mi dispiace non giocare domenica, ma pensiamo a domani e poi ci sarà un piccolo riposo per me e a seguire il Bologna. Mi dispiace non aiutare la squadra domenica, ma siamo concentrati su domani che è molto importante per noi e vogliamo fare una grande partita”.