Già accostato alla Roma in passato e di nuovo recentemente, si parla di Diogo Dalot in ottica giallorossa per rinforzare la fascia destra e per mettere a disposizione di José Mourinho un’alternativa a Rick Karsdorp.

Secondo le informazioni del sito dedicato al mercato, il General Manager giallorosso Tiago Pinto starebbe studiando la strategia per prendere a gennaio il terzino portoghese in forza al Manchester United in prestito con diritto di riscatto.

Fonte: calciomercato.com

VAI ALLA NEWS ORIGINALE