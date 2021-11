Calciomercato Roma: Darboe rinnova fino al 2026

Era uno dei rinnovi di contratto nell’agenda di Tiago Pinto e ora manca solo l’ufficialità. Ebrima Darboe ha rinnovato il suo contratto con la Roma. Come riferisce su Twitter il giornalista de ‘Il Tempo’ Alessandro Austini, il centrocampista gambiano ha prolungato l’accordo con il club giallorosso fino al 2026. Arrivata la firma del giocatore, si attende ora solo il comunicato ufficiale per quello che è di fatto il primo contratto da giocatore della prima squadra per il centrocampista classe 2001, proveniente dalla Primavera giallorossa.

Darboe fino al 2026 🖊

C'è la firma@OfficialASRoma@tempoweb — Alessandro Austini (@aleaus81) November 18, 2021