Non accenna a rallentare la corsa al biglietto dei tifosi della Roma. Arrivano infatti aggiornamenti per quanto riguarda la situazione dei biglietti in vista dei prossimi match casalinghi della Roma. Sono già 25milagli spettatori attesi per la gara contro lo Zorya, mentre con il Torino si è già raggiunta quota 27mila.

Per quanto riguarda Roma-Inter, invece, la quota degli spettatori è già pari a 30.500, con la prevendita che si era chiusa a 2mila biglietti venduti.